غرفة التجارة مصراتة تناقش تعزيز التبادل التجاري مع باكستان

ناقش المدير العام لغرفة التجارة والصناعة مصراتة أبوبكر شنب، رفقة جمهورية باكستان لدى ليبيا رشاد جويد، تعزيز التعاون التجاري المشترك بين البلدين.

وبحث المجتمعون، بالتنسيق لإنشاء معرض للشركات الباكستانية، المزمع عقده بعد عدة أشهر بمدينة مصراتة الذي سيقام بعد أشهر قليلة بمدينة مصراتة، إضافة لبحث خطط تسريع إعادة فتح الخط البحري بين ميناء المنطقة الحرة بمصراتة وميناء إسلام آباد، وذلك لزيادة التبادل التجاري، والعمل على تسهيل إجراءات التأشيرات بين تجار ليبيا وباكستان.

وبحسب البيان الوارد عن الغرفة، فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا وباكستان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية