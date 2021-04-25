المنقوش تتلقى دعوة من وزير الخارجية المصري لزيارة القاهرة

قالت مصادر دبلوماسية ليبية إن زيارة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش المرتقبة إلى مصر تتضمن ترتيبات لجهود مشتركة تركز على إخراج المرتزقة.

وأوضحت المصادر أن “المنقوش تلقت دعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري لزيارة القاهرة للتنسيق والتعاون في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ودعما للاستقرار في ليبيا”.

وأضافت مصادر صحفية أن “أبرز هذه الملفات هي التنسيق بشأن جهود وتحركات مصرية خلال الفترة المقبلة دعما للإرادة الليبية الساعية إلى إخراج كل المرتزقة الأجانب من البلاد”.