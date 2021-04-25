تسجيل 534 إصابة بفيروس كورونا و530 حالة شفاء في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 534 إصابة بفيروس كورونا في عموم ليبيا، أمس السبت، و530 حالة شفاء و49 وفاة بالفيروس.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أنه تلقى 2762 عينة من مختبراته المعملية لفحصها، أظهرت التحاليل سلبية 2228 عينة، فيما تأكدت إصابة 534 حالة منها 424 جديدة و110 مخالطين.

وبذلك سجل إجمالي إصابات كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء 175 ألفا و286 حالة، تعافى منهم 160 ألفا و643 حالة، وتم تسجيل 2996 حالة وفاة، بينما ما زال 11 ألفا و647 حالة نشطة.

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