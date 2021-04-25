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مشاركة دولية في معرض ليبيا للإنشاءات في شهر يونيو

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في بلد عاش حروب متكررة على مدار 10 سنوات أنهكت خلالها البنية التحتية في ليبيا، تشير التقديرات إلى حاجتها إلى أربعمئة وخمسين مليار دولار يتم إنفاقها على الإعمار خلال خمسة سنوات وفقا لما صرح به رئيس اتحاد مقاولي ليبيا عبد المجيد كوشير، قبل نحو شهر.

تزامن ذلك مع حالة الانتعاش السياسي التي تعيشه ليبيا بعد تسمية حكومة الوحدة الوطنية الأمر الذي دفع وزارة الاقتصاد والتجارة بقيادة محمد الحويج لرعاية شرفية لمعرض ليبيا للإنشاءات الذي سينطلق في الثامن والعشرين من يونيو المقبل وحتى الأول من يوليو برعاية مصاحبة من وزارة الإسكان والتعمير والشركة العامة للكهرباء واتحاد غرف التجارة والزراعة والهيئة العامة للمعارض.

وكشف مصدر لقناة 218، أن المعرض ستشارك فيه 35 شركة تونسية و 18 شركة تركية و 18 شركة إيطالية وبمشاركة ليبية واسعة بلغ عددها حتى الآن 80 شركة اذ سيحتضن معرض طرابلس الدولي الحدث المرتقب الذي يعد نقله نوعية في سوق الإعمار الليبي وبرعاية برونزية و ذهبية وفضية من القطاع الخاص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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