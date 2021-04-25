مكافحة الأمراض: طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مبينة أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا حيث جرى تسجيل 240 حالة جديدة 38 حالة مخالطة من إجمالي 534 إصابة جديدة جرى تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضبة

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنهجرى في مدينة مصراتة تسجيل 29 حالة مخالطة وفي الرجبان سجلت حالة جديدة و5 حالات مخالطة وفي زليتن سجلت 10 حالات جديدة و4 حالات مخالطة وفي الزاوية الغرب سجلت 17 حالة جديدة وفي القره بوللي سجلت 21 حالة جديدة وفي باطن الجبل والسواني بن آدام وسرت وقصر الأخيار وسبها وتازربو سجلت حالة جديدة لكل منهم وفي القلعة سجلت 3 حالات جديدة وفي طبرق سجلت 5 حالات جديدة وفي قصر بن غشير سجلت 9 حالات جديدة وفي صبراته سجلت 15 حالة جديدة وفي نالوت سجلت حالتين جديدتين وفي بني وليد سجلت 14 حالة جديدة وفي السائح سجلت 4 حالات جديدة وفي غريان سجلت 22 حالة جديدة وفي الزاوية المركز سجلت 9 حالات جديدة و5 حالات مخالطة وفي الماية وجنزور سجلت 6 حالة جديدة لكل منهم وفي الجفرة سجلت 4 حالات جديدة وفي درج سجلت حالة جديدة وأخرى مخالطة وفي الخمس سجلت 17 حالة جديدة وفي الزنتان سجلت 28 حالة مخالطة وفي جادو سجلت 4 حالات جديدة وفي الرياينة سجلت 6 حالات جديدة