السفير الأميركي يناقش مع عقيلة صالح ملفي الانتخابات والميزانية

ناقش السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، « التقدم المحرز بشأن الانتخابات وميزانية حكومة الوحدة الوطنية».

وخلال مداخلة هاتفية أجراها من لندن، رحب نورلاند بـ«عزم رئيس مجلس النواب الراسخ لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر»، وفق بيان صادر عن السفارة، اليوم الأحد. كما رحّب بـ«تقييمه للتقدم المحرز نحو إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات».

من جانبه، قدم صالح إحاطة حول مستجدات المفاوضات لاستكمال الميزانية التي من شأنها «معالجة الاحتياجات الوطنية الملحة والفورية».

وتدور نقاشات حول الآلية القانونية والدستورية التي سيتم إجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل بناء عليها، مع وجود مهلة حتى الأول من يوليو المقبل لاستقرار على هذه الآلية، لإجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل.

وفيما يخص الميزانية، فقد صوت أعضاء مجلس النواب لثلاثاء الماضي بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا