نورلاند يبحث مع عقيلة صالح الانتخابات والميزانية 

أخبارليبيا24

بحث سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشاد نورلاند مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التقدم المحرز بشأن الانتخابات والميزانية المقترحة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.‏

ورحب نورلاند خلال اتصال هاتفي من لندن بعزم رئيس مجلس النواب الراسخ لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر.

وأشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالتقدم المحرز نحو إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات.

ومن جهته، قدّم رئيس مجلس النواب للسفير إحاطة حول مستجدات المفاوضات لاستكمال الميزانية التي من شأنها معالجة الاحتياجات الوطنية الملحة والفورية. ‎