السفير الأمريكي: ناقشت هاتفياً مع «عقيله صالح» الميزانية والانتخابات

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مكالمة من لندن مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح لمناقشة التقدم المحرز بشأن الانتخابات وميزانية حكومة الوحدة الوطنية.

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية: “رحب السفير نورلاند بعزم رئيس مجلس النواب الراسخ لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، ورحّب بتقييمه للتقدم المحرز نحو إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات”.

وأضاف البيان “كما قدّم رئيس مجلس النواب للسفير إحاطة حول مستجدات المفاوضات لاستكمال الميزانية التي من شأنها معالجة الاحتياجات الوطنية الملحة والفورية”.