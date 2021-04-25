صنع الله يبحث في بنغازي تأثير الأزمة المالية على إنتاج النفط

زار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مدينة بنغازي لتفقد شركة الخليج العربي للنفط والشركات النفطية.

وبين المكتب الإعلامي لشركة الخليج العربي أن زيارة صنع الله تهدف للأطلاع على سير العمل بالشركات النفطية والوقوف عن كثب على المشاكل التى تعانيها هذه الشركات وتأثير الأزمة المالية الخانقة على العمل والانتاج والمشاكل الفنية الناتجة عن عدم وجود الاموال اللازمة لتسيير العمل بالشكل المطلوب.

وكان فى استقبال صنع الله بمطار بنينا الدولى فضل الله عيسى احتيتة رئيس لجنة الادارة لشركة الخليج وأشرف العبار وفرج المشاى وأبوبكر بن عامر أعضاء لجنة الإدارة.