المحجوب ينعي اللواء جمعة العباني

نعى العميدخالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء جمعة العباني الذي انتقلت إلى جوار به مساء أمس بعد مرض لم يمهله طويلا.

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وقال المحجوب في تدوينة على الفيسبوك” نسأل الله في هذه الايام المباركة من هذا الشهر الفضيل ان يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وهو احد خبرات ضباط القوات المسلحة الذي عرف عنه الخلق والسيرة الحسنة وكان من اوائل من التحقوا بثورة الكرامة ورفض هيمنة وسيطرة الارهاب واذ نعزي انفسنا واهله وذويه وكافة رفاقه وكافة منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية لانقول الا مايرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون”.