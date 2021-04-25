«الأرصاد» يحذر من الرياح على ساحل الزويتينة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية على ساحل الزويتينة تصل سرعتها اليوم الأحد إلى 25 عقدة، فيما يستمر التحذير حتى الثانية عشر من صباح غد الإثنين.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية سرعتـها ما بين 0 و 20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.25 و2.25 مترا.

– البحر قليل الاضطراب .

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.

– الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

– الرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها ما بين 05 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الزويتينة.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.00 و2.50 مترا.

– ابحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.

– الرؤيـة جيدة.

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