نورلاند يرحّب بجهود عقيلة صالح لإجراء الانتخابات في موعدها

رحّب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بعزم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، وبالتقدم المحرز نحو إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات.

ويأتي ترحيب نورلاند، خلال مكالمة هاتفية من لندن مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمناقشة التقدم المحرز بشأن الانتخابات وميزانية حكومة الوحدة الوطنية.

وقدّم رئيس مجلس النواب، للسفير إحاطة حول مستجدات المفاوضات لاستكمال الميزانية التي من شأنها معالجة الاحتياجات الوطنية الملحة والفورية.

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