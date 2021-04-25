المستشار صالح يبحث مع نورلاند التقدم المحرز بشأن الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التقدم المحرز بشأن الانتخابات وميزانية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وحسب موقع السفارة، فقد رحب نورلاند بعزم رئيس مجلس النواب الراسخ لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر، كما رحب بتقييمه للتقدم المحرز نحو إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات.

وقدم المستشار صالح للسفير إحاطة حول مستجدات المفاوضات لاستكمال الميزانية التي من شأنها معالجة الاحتياجات الوطنية الملحة والفورية.

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