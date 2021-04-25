نورلاند يبحث مع صالح التقدم المحرز بشأن الانتخابات وميزانية حكومة الوحدة

ليبيا – أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مكالمة من لندن مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمناقشة التقدم المحرز بشأن الانتخابات وميزانية حكومة الوحدة الوطنية.

السفير نورلاند رحب في بيان للسفارة الأمريكية بعزم رئيس مجلس النواب الراسخ على إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر.

كما رحّب بتقييمه للتقدم المحرز نحو إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات.

بدوره، قدّم رئيس مجلس النواب للسفير إحاطة حول مستجدات المفاوضات لاستكمال الميزانية التي من شأنها معالجة الاحتياجات الوطنية المُلحّة والفورية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية