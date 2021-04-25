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وزارة الداخلية: نقاط استيقاف في طرابلس لتسهيل حركة السير

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الداخلية إقامة نقاط استيقاف بشوارع العاصمة طرابلس لتسهيل حركة السير وضبط الخارجين عن القانون.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الامنية كلف السرية الثانية بالإنتشار داخل العاصمة طرابلس أمس السبت وذلك من خلال إقامة الإستقافات الأمنية بطرق وشوارع العاصمة تنفيذاً للخطة الأمنية الصادرة من قبل رئيس الفرع بالتنسيق مع مديرية أمن طرابلس لتسهيل حركة السير في كافة الطرق والتقاطعات ومنع حدوث الاختناقات المرورية في ساعات المساء قبيل موعد الافطار، وضبط الخارجين عن القانون والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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