شركة نفوسة: بدء الكشف والصيانة العاجلة لبئر A-4 بحقل شمال الحمادة

أعلنت شركة نفوسة للعمليات النفطية، استكمال أعمال تركيب الحفارة 27 التابعة للشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار، لبدء أعمال الكشف والصيانة العاجلة للبئر A-4 بحقل شمال الحمادة، منطقة التعاقد رقم 47، حوض غدامس، التابع لشركة نفوسة.

وبحسب بيان الشركة، اليوم، فإن بئر A-4 تم حفرها في عام 2008 كبئر استكشافية، وتم تعليقها بشكل مؤقت في يوليو 2008، إلا أنه تم تسجيل معدلات عالية لغاز كبريتيد الهيدروجين، عند تنفيذ حملة صيانة رؤوس الآبار في ديسمبر 2020.

وأضاف البيان أنه بعد مراجعة تقارير حفر وعزل البئر وإجراء اختبار مبدئي من قبل لجنة فنية مختصة اتضح وجود مؤشرات على تعرض أنابيب التغليف لأضرار، قد تؤثر بشكل كبير على تماسك البئر.

وأوضحت شركة نفوسة أنها ستقوم بالكشف على البئر لتحديد الأضرار الناتجة عن تسرب الغاز، وإجراء عمليات الصيانة العاجلة للبئر لغرض السلامة Safety Workover تمهيدا لاستكمالها ووضعها على الإنتاج ضمن المرحلة الأولى لخطة تطوير الحقل.

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