ياسين: خروج القوات التركية يمثل نهاية تنظيم الإخوان في ليبيا

ليبيا – قال رئيس مجلس العلاقات الدولية الليبية عادل ياسين إن تصريح وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش كان له تأثير سلبي على تنظيم الإخوان بصفة عامة وفي ليبيا بشكل خاص.

ياسين وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت، أشار إلى أن المطالبة بإخراج القوات التركية أغضبت الإخوان المسلمين الذين انبرت منابرهم الإعلامية للنيل من الوزيرة .

ورأى ياسين أن وجود الأتراك في ليبيا هو الضمانة الوحيدة لبقاء تنظيم الإخوان في السلطة وتمدده في ليبيا بشكل أكبر، مرجحًا أن خروج تلك القوات يمثل نهاية للتنظيم في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية