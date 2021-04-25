الحويج يبحث مع وزير النفط والغاز إمكانية إنشاء مصافي لتكرير النفط

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعًا أمس السبت ضمّ وزير النفط والغاز محمد عون، وحضره عدد من المستشارين ومديرو الإدارات والمكاتب، لمناقشة إمكانية إنشاء مصافي لتكرير النفط بالمناطق.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أهمية إنشاء مصافي لتكرير النفط بمناطق متفرقة لإنتاج المحروقات وتحويل الغاز الطبيعي إلى ديزل عالي الجودة، بهدف تغطية الطلب المحلي ودور الحكومة والوزارات في تحفيز الاستثمار بقطاع الصناعات النفطية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الحكومة من خلال وزاراتها المختصة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لدعم هذه المشروعات وتقديم التسهيلات للشركات الخاصة المحلية والأجنبية، وتوفير الدعم الفني لها بالتعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ هذه المشروعات بمناطق متفرقة يتم تحديدها حسب الاحتياجات بما يحقق إنتاج المحروقات محليًا بدلًا عن استيرادها.

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