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العامة للكهرباء: البدء في تركيب محطة تحويل الرويس في الجبل الغربي

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء الجمعة في تنفيذ مشروع تركيب محطة تحويل الرويس جهد 11/66 كيلوفولت في الجبل الغربي.

وأشارت الشركة إلى أنه تم البدء في تنفيذ مشروع أعمال التركيبات بمحطة تحويل الرويس جهد 11/66ك ف تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات التوزيع.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن هذا المشروع يهدف إلى تجديد وتطوير المحطة القديمة وتوفير خلايا 66 ك ف لربط جميع خطوط 66 ك ف الموجودة حاليًا.

وأكدت الشركة أن هذا التجديد يؤدي إلى زيادة مرونة التشغيل والاعتمادية لهذه الخطوط والتي تعتبر مصدر تغذية أساسي بالطاقة الكهربائية المنتجة بمحطة توليد الرويس لمحطات 11/66ك ف الشغالة بمناطق الجبل الغربي .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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