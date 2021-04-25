فارس: رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة تتفق مع الرؤية المصرية الساعية لطرد المرتزقة السوريين من ليبيا

ليبيا – رأى أستاذ العلاقات الدولية وخبير الشؤون العربية حامد فارس أن مصر ستستمر في دورها الداعم للاستقرار في ليبيا.

فارس أوضح في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أن الدور المصري لن يتوقف عند ما قامت به القاهرة وصولًا إلى هذه المرحلة المستقرة نسبيًا في ليبيا، بل ستجري تحركات كبيرة من أجل إخراج المرتزقة والمسلحين الأجانب منها.

وشدد على أن مصر هي أول دولة ألقت الضوء على الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة في ليبيا، وهي أول دولة تصدت للتدخل التركي في ليبيا بوضع الخط الأحمر سرت الجفرة الذي نتج عنه إيقاف المد التركي والانتقال إلى عملية سياسية وسلطة تنفيذيه مؤقتة.

وأشار إلى أن القاهرة وما لديها من علاقات إقليمية ودولية قوية ستستطيع الضغط لإخراج المرتزقة، وهي جهود تحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي، من خلال الدول الإقليمية والرباعية الدولية المعنية بالملف الليبي التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

ونوه إلى أن موقف القاهرة ثابت وراسخ من إخراج المرتزقة وفوضى السلاح والمقاتلين الأجانب، وأن دول الجوار الليبي هم أكثر الدول تضررًا من الفوضى الأمنية فيها.

وألمح إلى أن القاهرة بدأت العمل على هذا الملف، وهو ما اتضح خلال القمة المصرية التونسية، وكذلك التنسيق المصري الإماراتي الذي هو في أعلى صورة، بحيث تتفق الرؤى فيما يخص الأزمة الليبية، وهذا ما أكدته زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى القاهرة السبت.

فارس اختتم تصريحه بأن الموقف الدولي خاصة رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة تتناغم ويتفق مع الرؤية المصرية سعيًا لطرد المرتزقة السوريين من ليبيا والتنسيق مع الجانب الفرنسي والذي تتطابق رؤيته مع الجانب المصري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية