البلاد” يناقش ردود الفعل على تصريحات “المنقوش” حول المرتزقة

ناقشت حلقة برنامج “البلاد” أمس السبت، ردود الأفعال حول تصريحات نجلاء المنقوش بخصوص المرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية. وهل إدارة بايدن جادة في دعم انتخابات 24 ـ ديسمبر المقبل؟

تحجيم الدور الروسي التركي

أوضح عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي الدكتور مهدي عفيفي، خلال مداخلة له عبر برنامج “البلاد” أمس السبت، على شاشة 218 news ، أن هذه المرحلة من تاريخ ليبيا ستشهد دعم حقيقي من الإدارة الامريكية. التحرك الأمريكي اليوم والدعم الأوروبي والتخوفات من الدول الأخرى بما فيهم تركيا هي سبب التدخل الواضح والحقيقي الأمريكي. ويضيف: إدارة بايدن جادة في دعم التغيير السياسي في ليبيا و بوادره تظهر الآن.

ويعتقد مهدي عفيفي أن الولايات المتحدة قادرة على تحجيم النفوذ الروسي التركي في ليبيا، ولكن على فترات مقابل التفاهم في قضايا أخرى بالنسبة لتركيا سيكون التفاهم أسهل وأسرع لأن تركيا لديها مشاكل كثيرة وستحاول التفاوض مع الولايات المتحدة. ومع روسيا هناك ملفات مختلفة عن تركيا ولكن باستطاعة إدارة بايدن أن تجد حل مع روسيا خاصة بعد أن عرف الجميع أنها جادة بخصوص الدعم في ليبيا.

وبحسب عفيفي، تشهد العلاقات الامريكية التركية التوتر منذ فترة وكان الرئيس الأمريكي بايدن قد وصف الرئيس التركي الطيب أردوغان بالديكتاتور.

تأتي هذه التحركات الامريكية اليوم الخاصة باعتراف بايدن بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن من قبل العثمانيين بسبب الضغوط الخارجية التي تتطلب مواجهة حقيقية بالنسبة للقضايا المصيرية وتلك التي تتعلق بحقوق الإنسان.

ووصف عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي الدكتور مهدي عفيفي الإدارة الأمريكية الجديدة المتزنة.

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