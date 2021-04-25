بن شرادة: مجلس الدولة لا يعترض على الحديث عن خروج القوات التركية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن مجلس الدولة لا يعترض على الحديث عن خروج القوات التركية، لكنه يطالب بضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي اتفق عليها.

بن شرادة قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا هو مطلب الجميع، ولا يمكن أن يختلف أي أحد على هذه المطالب.

وأشار إلى ضعف موقف لجنة 5+5 المتعلق بضرورة إخراج المرتزقة، خاصة أن كافة الفترات والقرارات المتعلقة بهذا الأمر انقضت دون تنفيذ أي خطوة باتجاه خروج المرتزقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية