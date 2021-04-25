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بن شرادة: مجلس الدولة لا يعترض على الحديث عن خروج القوات التركية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن مجلس الدولة لا يعترض على الحديث عن خروج القوات التركية، لكنه يطالب بضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي اتفق عليها.

بن شرادة قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا هو مطلب الجميع، ولا يمكن أن يختلف أي أحد على هذه المطالب.

وأشار إلى ضعف موقف لجنة 5+5 المتعلق بضرورة إخراج المرتزقة، خاصة أن كافة الفترات والقرارات المتعلقة بهذا الأمر انقضت دون تنفيذ أي خطوة باتجاه خروج المرتزقة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يبدوا اننا لا نفهم ماقاله المشرى من اردوغان من انه لا احد يستطيع الفاء الاتفاقية مع تركيا رغم علم اى مبتدأ فى القانون انها باطلة بالثلاثة فمن وقع عليها منفردا هو السراح دون توافق مت حكومة التوافق التى لم يوافق عليها اصلا مجلس التواب والذى لم تغرض عليه الاتفاقية الهزلية والتى انتعت برحيل السراج فالمجلس الرئاسى الحالى يرفضها يينما مجلس دولة الخرفان الساقط بسقوط الصخيرات هو من يدعم الاحتلال لانه مختل عقليا

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