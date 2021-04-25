البنتاغون: التدخل الروسي في ليبيا يسبب قلقًا للولايات المتحدة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، القائد البحري جيسيكا ماكنولتي، التدخل الروسي في ليبيا بأنه يسبب قلقا للولايات المتحدة، في إشارة إلى “مرتزقة فاغنر” المملوكة لــ “يفغيني بريغوجين”، أحد المقربين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

واعتبرت ماكنولتي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن “التدخل الروسي المزعزع للاستقرار في نزاع ليبيا يسبب قلقاً خاصا للولايات المتحدة كما هو لحلف شمال الأطلسي “ناتو” وللمصالح الأوروبية في البحر المتوسط”.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، على أن “الولايات المتحدة تعارض كل النشاطات العسكرية الأجنبية في ليبيا، وتدعم بقوة تطبيق وقف إطلاق النار المعلن في 23 أكتوبر 2020 ومن ضمنه الاتفاق الليبي على الانسحاب الفوري لكل القوات الأجنبية والمرتزقة”.

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