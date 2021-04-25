اليسير: ليبيا تمثل نقطة انطلاق استراتيجية بالنسبة للإخوان لتنفيذ مشروعهم

ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير إن مشروع تنظيم الإخوان يعتمد على عدم الوصول إلى أي نوع من الاستقرار السياسي أو الأمني في ليبيا.

اليسير أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن ذلك يتم عبر إعادة ما يسمى “دولة الخلافة” التي لاتوجد بها ليبيا بل ولايات، وتشمل مبدئيًا حدود الدولة العثمانية كما كانت عليه قبيل الحرب العالمية الأولى.

وأضاف أن ليبيا تمثل نقطة انطلاق استراتيجية بالنسبة للإخوان لتنفيذ هذا المشروع.

كما لفت إلى أن الإبقاء على هذا البلد الأفريقي في حالة فوضى يوفر للتنظيم البيئة المناسبة للعمل من أجل الإطاحة بأنظمة الدول المجاورة لها، لأن لها مساحة جغرافية مهمة وبها إمكانيات مالية أكبر.

واعتبر أن الاحتلال العسكري لليبيا يعتبر بمثابة صمام الأمن للإخوان للحفاظ على ما وصلوا إليه من سيطرة على ليبيا، بسبب ضعف النخب السياسية الوطنية في ليبيا وقدرتهم على تضليل الكثير من عامة الشعب الليبي إعلاميًا والإبقاء عليه في حالة شبه تخدير.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية