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الشاطر لـ السفير الأمريكي: الإنتخابات الرئاسية ستأتي بديكتاتور ومن ثم ستتفكك ليبيا

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجه عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر (منتخب من 2012) سؤال للسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

الشاطر أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” هل بالامكان إجراء انتخابات نزيهة مع وجود الفاغنر؟ وهل تضمن بلاده عدم التلاعب بالانتخابات وقد عانت بلاده من التدخل الروسي في انتخابات 2016؟ ألا يفكر بأن انتخابات رئاسية ستأتي بديكتاتور ومن ثم يحدث تفكيك ليبيا؟” دون أن يشير إلى مرتزقة تركيا في كل من قاعدتي الوطية ومعيتيقة والأكادمية البحرية غرب طرابلس وقاعدة الخمس البحرية وميناء ومطار مصراتة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • واحد شاطط مثلك قال نفس الكلام الفارغ وحدث العكس حيث قال الخروف ان اى رئيس بعد سقوط مرسى لن يستمر لمدة اسبوع ومر سبعة سنوات على حكم السيسى وثمانية عبى حبس مرشد الاخوان وكبار عصابته ودخلوا عالم النسيان فالاخوان فى كل مكان قلة من حثالة المجتمع واسأل الشاطط سؤال بسيط يجيب عليه تلميذ فى ابتدائى بسهولة اين كانا فاغنر عند عقد جلسة نيل الثقة واداء اليمين للحكومة فى سرت وطبرق واين كانت فاغنر عند تسليم السلطة من الحكومة المؤقتة وافحمك فى الاخر اين فاغنر عند عقد جلسة مجلس الوزراء غدا فى بنغازى وغندك واحد فاغنر للشاطط وصلحه

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