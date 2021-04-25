طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 25 أبريل

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 25 ابريل 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد اعتدال في درجات الحرارة هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال والجنوب الشرقي بينما تميل للارتفاع بداية من يوم الغد على الشمال الغربي ليشمل اليومين القادمين اغلب المناطق مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على بعض المناطق.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-23) مْ على الساحل ، وما بين (24 – 28) مْ على مناطق الدواخل ، وتسجل ارتفاع بداية من يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ومن المتوقع ظهور ضباب على مناطق الجبل الاخضر.

•الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة .

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23 – 30) مْ ، ولا تتجاوز (19) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع بداية من يوم الثلاثاء على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على بعض المناطق.

•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على غدامس والمناطق المجاورة لها.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-35) مْ ، تصل على غات وغدامس إلى (39) مْ وتسجل ارتفاع بداية من يوم الغد على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة .

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33-37) مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:43)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:24)

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