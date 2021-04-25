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الصغير: المشري لا يستطيع هو وحليفه التركي معارضة قرار مجلس الأمن بشأن خروج المرتزقة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق السفير السابق حسن الصغير إن خالد المشري الذي خرج لانتقاد نجلاء المنقوش بسبب موقفها من خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، هو نفس الشخص الذي ترشح أمام ملتقى الحوار السياسي في جنيف، ليشارك في السلطة الجديدة وتعهد برحيل تلك القوات.

الصغير تابع وفقًا لموقع “سكاي نيوز”: “لا أريد أن أذكره بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، والذي لا يقدر على معارضته هو أو حليفه التركي”.

وأشار إلى أن مجلس الأمن حث بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا “دون تأخير”، وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يجب ان يفرض مجلس الامن عقوبات رادعة على المشرى الحشرى بتجميد ارصدته وحظر سفره للخارج فعو يعرقل عمل حكومة الوحدة الوطنية التى نالت ثقة مجلس التواب رغم انف الكباب المشوى قصدى الكلاب المشرى

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