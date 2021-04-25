الصغير: المشري لا يستطيع هو وحليفه التركي معارضة قرار مجلس الأمن بشأن خروج المرتزقة

ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق السفير السابق حسن الصغير إن خالد المشري الذي خرج لانتقاد نجلاء المنقوش بسبب موقفها من خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، هو نفس الشخص الذي ترشح أمام ملتقى الحوار السياسي في جنيف، ليشارك في السلطة الجديدة وتعهد برحيل تلك القوات.

الصغير تابع وفقًا لموقع “سكاي نيوز”: “لا أريد أن أذكره بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، والذي لا يقدر على معارضته هو أو حليفه التركي”.

وأشار إلى أن مجلس الأمن حث بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا “دون تأخير”، وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية