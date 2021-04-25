النجار: إجراءات تطعيم الحجاج الليبيين ستكون ميسرة 

ليبيا – التقى رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية طرابلس محمد العباني أمس السبت بمدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، وذلك لمناقشة الخطوات الواجب اتخاذها بشأن توفير اللقاح لحجاج بيت الله الحرام هذا العام.

رئيس الهيئة شدد بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الأوقاف على ضرورة وضع الحجاج الليبيين ضمن أولويات خطة المركز لتوفير التطعيمات اللازمة في وقتها.

من جانبه، أكد النجار أن إجراءات تطعيم الحجاج الليبيين ستكون ميسرة في حال تم التأكيد على الاشتراطات الصحية المبكرة، لتحديد نوع اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية على أن يتم مخاطبة الجهات المسؤولة في بلاد الحرمين لمعرفة التعليمات الصحية والفنية.

وأوضح النجار أنهم بصدد التواصل مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية؛ لمعرفة الرأي الفني، وأخذ الاستشارات اللازمة للوصول إلى القرار المناسب، واتخاد الترتيبات المتبعة لموسم الحج.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية