الجامعة العربية: ليبيا لن تعرف الاستقرار إلا بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منها

ليبيا – أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الجامعة العربية دعمت ليبيا نحو مزيد من الاستقرار، وكان هذا محور تحركها منذ بداية الأزمة الأخيرة، مشيرًا إلى عقد الجامعة في 20 أبريل الجاري رباعية دولية خاصة بليبيا ضمت أيضًا الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، بهدف مساندة وتعزيز ودعم المسار السياسي القائم حاليًا في ليبيا، والتأكيد على نزع السلاح، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

زكي وفي مقابلة مع موقع “الرؤية” الإماراتي أمس السبت أوضح أن الاجتماع الرباعي، أكد ضرورة الاستمرار في مساندة الجهود التي تبذلها الأطراف الليبية، خاصة عبر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5؛ لتنفيذ الخطوات والترتيبات الأمنية وإجراءات بناء الثقة المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، على رأسها التوصل إلى آلية ليبية لمراقبة وقف إطلاق النار بدعم أممي، والخروج الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من جميع الأراضي الليبية، بما يعيد لليبيا سيادتها الكاملة ويحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وشدد الأمين العام المساعد، على أنه بدون خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لن تعرف البلاد الاستقرار.

زكي طالب بضرورة تصفية الميليشيات المتواجدة على الأراضي الليبية، بحيث تنتفي قدرتها على التأثير، حتى تعود ليبيا دولة ذات قرار مركزي، وسلطة واحدة، وسلاح واحد لهذه السلطة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية