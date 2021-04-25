الجزائر: أعوان الحماية المدنية ينظمون وقفات احتجاجية

نظم أعوان الحماية المدنية وقفات احتجاجية، اليوم الأحد، على مستوى عدة ولايات جزائرية، منها ولايات البليدة، البويرة، بومرداس، مستغانم، خنشلة، أدرار.

الوقفة نظمت للمطالبة بتسوية الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، وإعادة النظر في القانون الأساسي، والاستفادة من المنح المجمدة وتحسين القدرة الشرائية، ومنحة العدوى بأثر رجعي من 2012.

وأوضح ممثلون عن المحتجين، أنهم متمسكون بمطالبهم السلمية، إلى غاية تحسين ظروفهم المهنية، وتلبية أرضية مطالبهم الوطنية.

وأكد أعون الحماية المواصلة في حركتهم الاحتجاجية، والتصعيد فيها بالطرق السلمية والقانونية، إلى غاية إبداء نية من الجهات العليا، في التعاطي مع ملفهم، ومطالبهم المهنية والاجتماعية.