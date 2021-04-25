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باحث سياسي: ‏الضجيج ضد المنقوش إنذار مبكر من جالية ‎أردوغان في ‎ليبيا

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أيد الباحث السياسي محمد قشوط موقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من خروج التواجد العسكري التركي من ليبيا.

وأكد قشوط في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، أن
‏الضجيج الحاصل ضد نجلاء المنقوش إنذار مبكر من جالية ‎أردوغان في ‎ليبيا لحكومة الوحدة الوطنية.

وعن بيانات التنديد التي أصدرتها جماعة الإخوان ضد موقف وزيرة الخارجية، أوضح الباحث السياسي أنها فرقعة بالون اختبار لقياس مدى جدية حكومة الوحدة الوطنية، فإما أن تقبل التحدى وتصمم على خروج أي قوة أجنبية أو ستخضع لشروط الإخوان وتقع في الفخ الذي يحفره التنظيم لعرقلة إجراء الانتخابات .

وكانت المنقوش قد أدلت بكلمة خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، الجمعة، قائلة إن الحوار قد بدأ مع تركيا لكننا مصممون على انسحابها من ليبيا.

وعلى إثر ذلك، هاجم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، تصريحات المنقوش، زاعما أن التواجد العسكري التركي جاء وفق اتفاقية دولية ليس لحكومة الوحدة الوطنية حق في تعديلها.

كما شنت سميرة العزابي الناطقة باسم حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، هجوما على المنقوش.

واعتبرت العزابي في بيان لها، رصدته “الساعة 24″، أن دعوة المنقوش أمر يثير الاستغراب، زاعمة أن “وزيرة الخارجية لا تدرك أن القوات التركية المتواجدة في ليبيا جاءت دعما للاستقرار وبناءً على اتفاقية رسمية وأنهم ليسوا قوات مرتزقة”.

وردا على ذلك، دعا عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، إلى عدم عرقلة عمل حكومة الوحدة الوطنية، من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”.

كما دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى سحب جميع الدول لقواتها الأجنبية المتواجدة في الأراضي الليبية، مؤكدة أن تصريحات الوزيرة تحظى بتأييد شعبي.

بدورهم، تشارك رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج «#تركيا_تطلع_برا»، بالشكل الذي جعله يغزو موقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن تضامنهم مع مطالبة وزيرة الخارجية بإخراج المرتزقة من ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الوصف المناسب لهم كلاب اردوغان في ليبيا وليست جاليه فلا يوجد أخواني علي الكوره جدير بأن يحترم فأفكارهم التي تتطابق مع الماسونيه في كذا جانب جعلتهم هم والحقراء الماسونيين شرذمه يجب ان تحتقر سواء كان الكلب أخواني او الكلب ماسوني

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  • اقسم بالله العظيم ان غباوة الاخوان تجعلهم يخربون بيوتهم بايديهم ويقدموا خدمات جليلة لمن يعاديهم لم يكن يحلم بها فما فعله المشرى وقلة من حثالة المجتمع الليبى اسقطت ورقة التوت لتظهر عورة الاخوان واثبتت انهم لايزالوا خوان للاوطان رغم الادعاء باستقالتهم من الاخوان والرد الشعبى الداعم لوزيرة الخارجية وموقفها الوطنى الشجاع اكسبها قوة كبيرة تجعلها المرأة الحديدية فى مواجهة المحتل المغولى التركى سئ السمعة بعد اعتراف الامريكان بمذابح الارمن .
    اما مايثيت صحة قسمى فبادلة ثابته نراها باعينتا من مصير الكلاب الاخوانية التى تنبح فى قنوات تركيا من اسكتها اردوغان سعيا فى التودد لمصر بعد ان فشل فى وعده لهم باعادة مرسى للقصر فعاد للقبر وكان لكلاب الاخوان المسعورة دور مهم فى الاصلاح الاقتصادى المصرى رغم انهم قصدوا العكس حيث دعوا الى ثورة منذ سنوات يوم 11/11 واستغل السيسى الدعوة لتعويم الجنيه ورفع الدعم جزئيا عن الطاقة رغم مالها من اثار صعبة وغلاء اسعار ولكنه استغل سعار الاخوان ووجد الوقت مناسبا فمن سينزل للشارع سيكون اخوانى ارهابى ولم ينزل احد فى هذا اليوم ولا حتى فلول الاخوان وكان الفصل الاخير لهم يثبت فشلهم وغباوتهم

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