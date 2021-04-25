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تكليف كتيبة «حطين» بفتح وتأمين الطريق الساحلي من مصراتة غربا حتى سرت شرقا

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

كلف الفريق أول ركن محمد الحداد، اليوم الأحد، كتيبة «حطين» التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بفتح وتأمين الطريق الساحلي من مدينة مصراتة غربا وحتى مدينة سرت شرقا، وفق نص المادة الأولى من قراراه رقم (147) لسنة 2021.

ومنح الحداد بموجب المادة الثانية من القرار كتيبة «حطين»: «كامل الصلاحيات في سبيل ضبط الأمن بالطريق الساحلي والأهداف الحيوية الواقعة في نطاق التكليف والرد بقوة على كل من يسعى إلى نشر الفوضى ويرفض الأمر الأوامر وعدم التقيد بالتعليمات».

وألزم الحداد وفق المادة الثالثة من القرار الكتيبة المكلفة بفتح وتأمين الطريق الساحلي «بإحالة كشف أسبوعي بنقاط التمركز المحددة والتحركات إلى إدارة العمليات».

وشددت المادة الرابعة من القرار على أنه «يمنع منعا باتا عبور أي قوة عسكرية بدون كتاب رسمي صادر من رئاسة الأركان العامة مع تسهيل الأمور للمكلفين من قبل رئاسة الأركان العامة وعدم التدخل بعملهم أو تفتيشهم لما قد تقتضيه تكليفاتهم بمهمات سرية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الزقرلو ما تطمع منه في عسل فالعصابات الارهابيه لا يمكن ان تجعل الأمن يستتب أسبوع كامل بدون ما خرقه هي لأنها تعودت علي الفوضي والنهب والسرقه والخطف مقابل فديه فذيل الكلب وضعوه أربعين ليله في قصبايه عسي ولعلي يتعدل وبعدما أخرجوه وجدوه أعوج كعادته فمليشيات الارهاب التي شرعنها السراج وعين علي رأسها الجندي اول محمد الحداد لا ترجو منها خير وأي خير سيرجي من مخانب وخريجي سجون جمعتهم حكومة الصخيرات لتظاهي بهم جيش ليبيا المحترم

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