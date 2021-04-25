مجلس الدولة يصوت بقبول ترشح الصور لمنصب النائب العام

عقد مجلس الدولة برئاسة “خالد المشري”، اليوم الأحد، جلسته العادية “الثانية والستين”، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتباحث المجتمعون في الجلسة آخر التطورات السياسية المتعلقة بالبلاد، كما تم خلال الجلسة التصويت على قَبول قرار ترشُّح “الصديق الصور”، لمنصب النائب العام لليبيا بأغلبية الحضور، وفقا لما نصت عليه المادة “15” من الاتفاق السياسي، كما تم تشكيل لجنة من الدوائر الانتخابية الثلاث عشرة؛ لقبول الترشُّح لشاغلي المناصب السيادية الموكل للمجلس تسميتها، حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين.