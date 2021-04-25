ليبيا الان

مجلس الدولة يصوت بقبول ترشح الصور لمنصب النائب العام

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد مجلس الدولة برئاسة “خالد المشري”، اليوم الأحد، جلسته العادية “الثانية والستين”، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس. 

وتباحث المجتمعون في الجلسة آخر التطورات السياسية المتعلقة بالبلاد، كما تم خلال الجلسة التصويت على قَبول قرار ترشُّح “الصديق الصور”، لمنصب النائب العام لليبيا بأغلبية الحضور، وفقا لما نصت عليه المادة “15” من الاتفاق السياسي، كما تم تشكيل لجنة من الدوائر الانتخابية الثلاث عشرة؛ لقبول الترشُّح لشاغلي المناصب السيادية الموكل للمجلس تسميتها، حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ههه ههه بعد ان صوت البرلمان لامجال للخرفان من مجلس من مخلفات الصخيرات هو والعدم سواء واى خزعبلات تصدر عنكم تمسحوا بها مؤخرتكم وعلى النائب العام القبض على هؤلاء النصابين والدجالين فاى مادة يتكلموا عنها فى اتفاق الصخيرات فى ظل وجود مادة اخرى تنهى الاتفاق فى عام 2017 وبالتالى اصبح منتهى الصلاحية وتسقط ما تترب عليه من اجسام والا سنجد انعقاد للمؤتمر الشعبى العام من ايام القذافى ليعمل مثلكم يامهابيل

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  • المجلس الاعمى للدولة الخرفانية نسى يمنح الثقة لحكومة للدبيبية بعد البرلمان لتحظى بثقة حريم السلطان والختم الشرجى لسلطان الدعارة !!! ربنا ما يحرمكم من الهبل

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  • ببغاء مهبول يدخل داءما كتابة تعليقات مكررة مقرفة يهاجم المجلس الدولة لماذا لم يقول هذا رءيس برمانه عقيلة صالح الذي التقى خالد المشري في المغرب اعترف المجلس التاني في ليبيا بعد المجلس النواب هذا الاجتماع المغربي على اساسه تما الاختيار جلسات الحوار الوطني في تونس والاختبار حكومة ديبية والمجلس الرءاسي تما توزيع المناصب السيادية حتى ان عقيلة صالح بنفسه قال ان التفاهم والحوار مع خالد مشري افظل من التفاهم مع خليفة حفتر كان يهاجمه في هذا وقت حاول الغاء المجلس النواب واسقاط عقيلة صلاح لما طلب التفويض الحكم العسكري في البرقة لم يكون يستهدف حكومة السراج التي هزمته في طرابلس ترهونة كان يستهدف اسقاط عقيلة صالح لم ينساها حفتر عندما كان السبب في دعم حفتر واتفق خالد المشري قدم تنازلات له اضعاف موقع حفتر

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