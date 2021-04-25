المنقوش: تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على موعد فتح الأجواء بين البلدين

كشفت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أن زيارتها إلى إيطاليا تم فيها الاتفاق على موعد فتح الأجواء بين البلدين، إضافة إلى تفعيل ومباشرة تنفيذ الطريق الساحلي الذي يبدأ من مدينة امساعد إلى رأس اجدير، لافتة إلى أن المشروع يسهل حركة التنقل بين شرق ليبيا وغربها.

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