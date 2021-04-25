ليبيا الان

المنقوش: تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على موعد فتح الأجواء بين البلدين

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كشفت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أن زيارتها إلى إيطاليا تم فيها الاتفاق على موعد فتح الأجواء بين البلدين، إضافة إلى تفعيل ومباشرة تنفيذ الطريق الساحلي الذي يبدأ من مدينة امساعد إلى رأس اجدير، لافتة إلى أن المشروع يسهل حركة التنقل بين شرق ليبيا وغربها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك