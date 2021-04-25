المجلس الاستشاري يوافق على تعيين الصديق الصور بمنصب النائب العام

عقد مجلس الدولة الاستشاري، برئاسة “خالد المشري”، اليوم الأحد، جلسته العادية “الثانية والستين”، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وقال البيان، إن المجتمعين، بحثوا في الجلسة، آخر التطورات السياسية المتعلقة بالبلاد، كما تم خلال الجلسة التصويت على قَبول قرار ترشُّح “الصديق الصور”، لمنصب النائب العام لليبيا بأغلبية الحضور، وفقا لما نصت عليه المادة “15” من الاتفاق السياسي.

وبحسب بيان المجلس الاستشاري، تم تشكيل لجنة من الدوائر الانتخابية الثلاث عشرة؛ لقبول الترشُّح لشاغلي المناصب السيادية الموكل للمجلس تسميتها، حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين، وفقا للبيان.

أكد الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر، وفي وقت سابق، أن المجلس صوت الأحد بأغلبية الأصوات بقبول تعيين الصديق الصور لمنصب النائب العام.