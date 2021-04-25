صنع الله يتابع مستجدات المشاريع النفطية ببنغازي

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الاحد، بالمقر الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي، بكل من يوسف عبد الهادي رئيس فريق مشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، وفتحي سعيد رئيس فريق مشروع إنشاء المركز النفطي للصيانة والخدمات النفطية، وبحضور الأعضاء بكلا الفريقين.

وتم خلال الاجتماع اطلاع صنع الله على ما تم من إجراءات واخر المستجدات فيما يخص المشروعين، كما تم استعراض التحديات والصعوبات التي تعرقل سير تنفيذهما، والحلول المناسبة لتجاوزها.

وأكد صنع الله بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستقدم الدعم اللازم لتحقيق المستهدفات، وتنفيذ وإنجاز هذه المشاريع الحيوية.