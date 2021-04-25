الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس والغبار

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال عدم التعرض لأشعة الشمس والغبار لفترات طويلة خلال الأيام المقبلة.

وقال المركز إن المنخفض الصحراوي القادم من الجنوب الجزائري يعمل على تقلبات جوية أبرزها ارتفاع لدرجات الحرارة ونشاط للرياح الجنوبية الشرقية بداية من يوم الغد على الغرب الليبي ليصل تأثيره يوم الثلاثاء على الشرق الليبي، لترتفع درجات الحرارة وتزداد سرعة الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار، محذرا المواطنين من التعرض لأشعة الشمس والغبار.