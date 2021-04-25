سلطات النيجر تعدم 17 طن حشيش معدة للتهريب لليبيا

قامت السلطات المختصة في دولة النيجر أمس السبت بإحراق 17 طناً من مخدر الحشيش، وهي الشحنة التي كانت معدة للتهريب إلى ليبيا على متن شاحنات عبر مدينة آغاديز بشمال النيجر، وتم ضبطها قادمة من لبنان في مارس الماضي.

وذكرت مصادر مكافحة تهريب الممنوعات بوزارة داخلية النيجر أن عملية إعدام هذه الكمية من المخدرات ، التي تقدر قيمتها بحوالي 37 مليون دولار ، تمت بحضور وزير العدل في النيجر .

وفي أوائل مارس الماضي، أعلنت السلطات عن ضبط 17 طناً من مخدر الحشيشن مرت عبر ميناء لومي في توغو، قبل أن يتم نقلها بشاحنة شمالا إلى العاصمة النيجرية نيامي، على بعد أكثر من ألف كيلومتر ، وتم في نيامي وآغاديز اعتقال 11 نيجيريا وجزائريين اثنين على صلة بالقضية التي صنفت بأنها أكبر عملية ضبط للقنب في تاريخ النيجر وأول شحنة مخدرات من لبنان.