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“اللافي” يناقش ملف السجناء مع لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة وأولاد سليمان والمقارحة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اجتماعا في طرابلس مساء اليوم الأحد، مع لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة وأولاد سليمان والمقارحة.

وقال اللافي في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن الاجتماع ناقش ملف السجناء، مضيفا: “استمعنا لمستجدات عمل اللجنة ونتائج تواصلهم فيما يتعلق بملف المسجونين قسرًا ومن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وكذلك أوضاع السجون ومراكز التأهيل”.

وقدم أعضاء اللجنة تصوراتهم لدعم عمل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وسبل التعاون المشترك لتسريع مرحلة هيكلتها تمهيدًا لبدء عملها في تحقيق المصالحة الشاملة في كافة ربوع ليبيا.

وأكد اللافي خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إطلاق سراح جميع المسجونين قسرًا، ومن ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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