الدبيبة يعين رفعت العبار وكيلا لوزارة النفط والغاز

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تسمية رفعت محمد عبدالسلام العبار وكيلا لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج. جاء ذلك في قرار رسمي أصدره الدبيبة اليوم الأحد.

وفي وقت سابق الاحد بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله صنع الله، الأحد، مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط التحديات التي تواجهها الشركة، حيث استمع «لشروح وافية عن الوضع الحرج الذي تمر به الشركة على جميع المستويات، الفنية والخدمية والصحية وغيرها من العراقيل الأخرى التي تعيق أعمال الشركة».

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