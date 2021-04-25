الواحة للنفط: أعمال التأهيل مستمرة بميناء السدرة رغم تدني الميزانية

أفادت شركة الواحة للنفط، بأن أعمال إعادة تأهيل خزانات النفط الخام مستمرة بميناء السدرة، ضمن المساعي المستمرة للجنة الإدارة.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن تلك الأعمال تأتي بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط والتي تعتبر إعادة تأهيل البنى التحتية للقطاع علي رأس أولويتها، على الرغم من تدني مستوي الميزانيات المخصصة للقطاع.

وأكد الشركة، أن العمليات الإنشائية وإعادة تأهيل خزانات النفط الخام مستمرة بمجمع خزانات ميناء السدرة النفطي تحت إشراف إدارة الهندسة .

وشددت على أنه قد تم مؤخرا الانتهاء من الإنشاءات المبدئية على الخزانات رقم (1 )و (17) والتي تم إزالتها مسبقا بسبب تعرضها للدمار الكامل، ومن المتوقع أن تباشر فرق العمل بعد أيام بعملية تركيب هياكل الخزانات والأسقف وملحقاتها بمواصفات حديثة بالتعاون مع الشركة الكندية والمنفذ شركة الصواري ( SAWARI oil Services) دخول خزانات حديثة سوف يعزز من السعة التخزينية ورفع الصادرات وبالتالي دعم الناتج القومي للبلاد.