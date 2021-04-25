نفوسة للعمليات النفطية تستعد لصيانة أحد الآبار بحوض غدامس

أعلنت شركة نفوسة للعمليات النفطية، اليوم الأحد، استكمال أعمال تركيب الحفارة 27 التابعة للشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار، وذلك للبدء في أعمال الكشف والصيانة العاجلة للبئر A-4 بحقل شمال الحمادة – منطقة التعاقد رقم 47 – حوض غدامس.

وقال المكتب الإعلامي للشركة، إن البئر A-4 تم حفره في عام 2008 كبئر استكشافي وتم تعليقه بشكل مؤقت في يوليو 2008 إلا أنه تم تسجيل معدلات عالية لغاز كبريتيد الهيدروجين (≤ 200 ppm) عند تنفيذ حملة صيانة رؤوس الآبار في ديسمبر 2020 وبعد مراجعة تقارير حفر وعزل البئر واجراء اختبار مبدئي من قبل لجنة فنية مختصة اتضح وجود مؤشرات على تعرض انابيب التغليف لأضرار قد تؤثر بشكل كبير على تماسك البئر، حيث ستقوم شركة نفوسة بالكشف علي البئر لتحديد الأضرار الناتجة عن تسرب الغاز وإجراء عمليات الصيانة العاجلة للبئر لغرض السلامة Safety Workover تمهيدا لاستكماله ووضعه على الإنتاج ضمن المرحلة الأولى لخطة تطوير الحقل.