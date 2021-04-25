وزيرة الثقافة تستقبل نخبة من الفنانين

استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان نخبة من الفنانين والمخرجين السينمائيين والمسرحيين بديوان الوزارة ظهر اليوم الأحد.

وجرى خلال اللقاء تبادل التعارف وتقديم التهاني لمعالي الوزيرة لتوليها وزارة الثقافة، كما تمت مناقشة الأمور الفنية والثقافية على الساحة الليبية وآفاق التعاون مع الوزارة في هذا الشأن.

وكان من ضمن الوفد كل من المخرج عبدالله الزروق والفنان سعد الجازوي والمخرج السينمائي ناجي أبوسبعة والدكتور الفنان صبري أبوشعالة والمخرج صلاح قويدر والفنان صلاح الأحمر والفنان الغنائي خالد الديب .