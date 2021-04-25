وزيرة الشؤون الاجتماعية تترأس اجتماع لممثلي الجهات المعنية بتنفيذ منحة الزوجة والأبناء

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، ظهر اليوم الأحد، اجتماعا لممثلي الجهات المعنية بتنفيذ مشروع منحة الزوجة والأبناء وذلك بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمناقشة استكمال بيانات بقية الفئات المستهدفة بالمنحة بعد استكمال وتجهيز بيانات الأولاد تحت سن 18 التي سيشرع في صرفها قريبا.

وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا بصرف منحة الزوجة والأبناء، وفق ما أكده رئيسها عبدالحميد الدبيبة في كلمة وجهها لليبيين في الرابع من أبريل الجاري.

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وقال الدبيبة إنه يأمل إنهاء الإجراءات المالية المتعلقة بالمرتبات وكل المنح، منوهًا إلى أنه «من حق المواطنين تعويضهم عن الفترة الماضية» التي غابت عنها خلالها منحة الزوجة والأبناء، منبهًا إلى أن الحكومة «لا يمكنها أن تدخل كل المرتبات في دفعة واحدة؛ لأن هذا يتطلب ميزانية مضاعفة»، واعدًا بتعويض المواطنين عن المدة السابقة من خلال صرف شهر إضافي مع كل شهر مستحق كل شهرين.

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