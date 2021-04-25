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واصفًا إيها بالسحلية .. هنيد لـ المنقوش : لولا الأتراك ماكنتي وزيرة للخارجية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – امتدت الحملة الموجهة المنظمة من الإخوان المسلمين وحلفائهم ضد وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى خارج التنظيم الليبي بتطاول التونسي محمد هنيد المستشار السابق للرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش واصفًا إياها بـ ” السحلية ” .

ويعتبر محمد هنيدي من أشد المؤيدين لـ ” إئتلاف الكرامة ” في تونس وهو تيار ثوري متعصب ينتهج نهج الإسلام السياسي ومتحالف مع حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي كما أنه محلل سياسي معتمد لقناة الجزيرة القطرية .

محمد هنيد خلال عمله مستشارًا للمرزوقي

وقال هنيد مخاطباً المنقوش : ” لولا الأتراك لما وصلتي إلى منصب وزيرة الخارجية ” وختم بعبارة أخرى تحتوي عبارات ” لعن ” .

تصريحات هنيد صدرت من خلال تغريدات متتالية له ضد المنقوش وقال في تغريدة أخرى مع صورة المنقوش قال : ” يُحكى أن هناك اتفاقية صداقة بين إيطاليا و ⁧ليبيا‬⁩ علما بأن الصديق الإيطالي أمضى عقودا يُذبّح شعب ليبيا ويقتل رجاله ونساءه بأبشع أنواع الأسلحة ..لعن الله ⁧‫نخب العار‬⁩ وجواسيس العرب بعدد حبات المطر ” .

‏وأضاف مخاطبًا المنقوش : ” في ليبيا‬⁩ يُدرك بدبيبة ما لا يُدرك بحفتر. مات الرجال الأحرار واستشهد خيرة الشباب في معارك العزة والشرف من أجل تحرير الوطن. وعندما هُزمت قوات العدوان والمرتزقة جاءت العملية السياسية وقفز تلاميذ المخابرات الأجنبية والعملاء إلى سدة الحكم ” .

وانهال عدد من المغردين على هنيد بالسب بسبب الألفاظ السوقية التي وجهها للوزيرة المنقوش بسبب حديثها عن ضرورة خروج كل القوات الأجنبية بدون استثناء بما فيها التركية ، الأمر الذي أثار حفيظة تيار الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية الموالية لأنقرة المتمسكة بضرورة ان تحافظ تركيا على مكاسبها ونفوذها في شمال أفريقيا حتى لو انتهت اسباب تواجدها .

ورداً على الردود التي طالته من المغردين الوطنيين بشكل لم يتوقعه ، زعم هنيد ان هذه الحملة موجهة ضد حسابه من كل من السعودية ومصر والإمارات كحال كل الإخوان المسلمين عندما تواجههم آراء مخالفة لمزاعمهم وسوقية ألفاظهم .

المرصد – خاص

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لولا الاتراك يامتناك ما هلك الاخوان ودفن مرسى فى القبر ودخل مرشدهم العام فى السجن مع كبار الخرفان بعد ان شجعهم اردوغان على الصدام بخير اجناد الارض فتسبب فى هلاك شباب مغرر به واستشهاد جنود وضباط ضحوا من اجل سيادة وطنهم واليوم يدفع الخوان المصريين فى تركيا ثمن خيانتهم حيث يريد اردوغان طردهم ويريد السيسى تسليمهم وبالطبع اردوغان فى عزلة خانقة وسيقبل كل شروط قاهر الخرفان وحابس ربهم الاعمى الوضيع محمد بديع الذى كان يحلم بحكم سكان الارض والان يتحكم فيه شاويش بالسجن هو والشاطط خيرت الشاطط والبغل حازم ابواسماعيل وغيرهم من المجرمين صفوت حجازى والبلتاجى وغيرهم من الاغبياء وفى السودان الاخوانى الحقير عمر البشير والدور قادم على خوان ليبيا وتونس حيث تسعى تركيا لتكوين تحالف مع مصر وليبيا كما قال رئيس برلمان اردوغان وبالطبع سيكون الاخوان قربان قريبا وسندبح الخرفان على العيد الكبير عيد الاضحى .
    اما المرأة الحديدية الليبية نجلاء المنقوس والمرأة الحديدية التونسية عبير موسى فهما اقوى من كل الاخوان على وجه الارض فالاخوانى ولد ميتا وامعة غبية يسهل القضاء عليه

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  • اهل مكة ادرى بشعابها . بلادك تعيش ازمة حادة بسبب التيار الخاسر فيها . كما هو حال نظيره في ليبيا . وما انت الا احد المفسدين للبلاد الليببة والتونسية . وجميع البلدان العربية .
    الوزيرة عبرت عن راي السواد الاعظم من الليبيين . وان ساورتك الشكوك فنحن على استعداد لاستطلاع راي الشارع الليبي . او ربما اسنفتاء عام . عما ان كان الليبيين يقبلون بالوجود التركي في بلادهم .

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  • خروف تونسى غنوشى متخلف عقليا لان من جاء بالمنقوش وزيرة للخارجية هو البرلمان الليبى بعد ان اصر على استبعاد واحدة ارهابية مثلك وبعد التغيير منح الحكومة الثقة فما دور الااراك يامتناك والسفيه التركى كان يتفرج على اداء القسم فى حماية الجيش الوطنى بطبرق والفضل فى هذه الحكومة يرجع للسيسى الذى اوقف القتال عند الخط الاحمر من موقع قوة يوم 8/6 ذكرى توليه حكم مصر منذ ست سنوات وهو من حطم حلم اردوغان باحتلال النفط وجعل ليبيا ارث عثمانى

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