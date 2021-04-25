الدبيبة يعيّن وكلاء بوزارات المالية والنفط والداخلية

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد تعيين وكلاء لعدد من الوزراراات.

ونص الدبيبة في قراره رقم 50 لسنة 2021 على تعيين فرج قعيم وكيلا للشؤون الفنية بوزارة الداخلية، ومحمود عمر سعيد وكيلا للشؤون العامة، وبشير أبو القاسم الأمين وكيلا لشؤون المديريات.

وجاء القرار رقم 51 لسنة 2021 بتعيين علي سعيفان حمد وكيلا لوزارة المالية لشؤون المؤسسات.

وفي قراره رقم 52 لسنة 2021 عيّن رئيس حكومة الوحدة الوطنية رفعت محمد عبد السلام العبار وكيلا لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج.

وكان الدبيبة نص في قراره رقم 43 لسنة 2021، الذي طالعته “الساعة 24″، أول من أمس الجمعة، على إعفاء جميع وكلاء الوزارات المكلفين من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أو أي حكومة أخرى سابقة من مهامهم.