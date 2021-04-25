بوقعيقيص: المساس بالمفوضية إجهاض للعملية الانتخابية

أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، الأحد، أن أي “مساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات هو إجهاض للعملية الانتخابية وعرقلة مرفوضة”.

وقالت بوقعيقيص، في منشور بصفحتها في “فيسبوك”، موجه إلى اللجنة المكلفة بإعادة تسمية المكلفين بالمناصب السيادية، إن جهود القائمين على المفوضية الوطنية للانتخابات واضحة جلية، مضيفة “اتركوها تنهي واجبها المقدس بسلام وبعد ذلك لكل حادث حديث لا تفسحوا الطريق لذوي النوايا المفضوحة الرافضة لتجديد الشرعية السياسية”.

ودعت بوقعيقيص الشعب “مصدر السلطات المتطلع للانتخابات القادمة” إلى الوقوف سدا منيعا ضد المساس بالمفوضية.

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