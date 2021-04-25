«البحرية الليبية»: تمكنا من إنقاذ 106 مهاجرين غير شرعيين على متن قارب باتجاه إيطاليا 

أكد المتحدث باسم البحرية الليبية مسعود عبد الصمد، أنه لا يفهم سبب إصرار بعض المنظمات غير الحكومية على تحميل مسؤولية ما يحصل لحرس السواحل الليبي وعدم تنسيقه مع المؤسسات الأخرى رغم أنه يبذل قصارى جهده وبإمكانيات محدودة لإنقاذ المهاجرين.

وقال «عبد الصمد» في تصريحات صحفية، إن “حرس السواحل فعل كل ما في وسعه لإنقاذ أكثر من 100 مهاجر غير شرعي، غرقوا قبل أيام في محاولة الوصول إلى إيطاليا”.

وأضاف؛ أنه “رغم سوء الأحوال الجوية إلا أن حرس السواحل الليبي تدخل بعد تلقيه نداء استغاثة وأرسل قاربا من الخمس مباشرة إلى المكان، بعد التنسيق مع مراكز تنسيق الإنقاذ البحري في مالطا وإيطاليا، معربا عن أسفه لفقدان هذه الأرواح في المتوسط”.

وتابع؛ أن “الرياح كانت قوية والأمواج عاتية مما جعل من المستحيل القيام بمهامهم”، مؤكدًا أنهم “تمكنوا من إنقاذ 106 مهاجرين كانوا على متن قارب باتجاه إيطاليا وانتشال جثتين والعودة بالناجين إلى ليبيا من بينهم نساء حوامل”.

وأوضح «عبد الصمد»، أنهم “لم يتمكنوا من العثور على القارب الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية، لكنهم نجحوا في جعل ثلاث سفن تجارية تلتقي في منطقة البحث بالتنسيق مع إيطاليا ومالطا لمتابعة المهمة”.