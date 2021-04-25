صنع الله يناقش مع عميد بنغازي توفير الاحتياجات الخدمية بالبلدية

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن رئيسها مصطفى صنع الله، اجتمع، اليوم الأحد، بمقر شركة الخليج العربي للنفط الرئيسي، بالمهندس صقر بو جواري عميد بلدية بنغازي.

وأوضح البيان الصادر عن المؤسسة، أن الاجتماع، استعرض البرامج التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط ضمن مبدأ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

ووبحسب البيان، فإن عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، تقدم بالشكر للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي على المساهمة الفاعلة في فك وحلحلة الكثير من المختنقات بمدينة بنغازي.

وبين عميد بلدية بنغازي، أنه يقدّر الظرف الاستثنائي الذي تمر به المؤسسة وشركاتها، والمتمثل في شح الموارد المالية وافتقارها للميزانيات المطلوبة لتسيير أعمال القطاع، مشيراً إلى أن بلدية بنغازي على استعداد دائم للتعاون وتقديم الدعم والمساعدة للمؤسسة الوطنية للنفط في أنشطتها بالمدينة.

وتم التطرق أيضاً للعديد من الاحتياجات الأخرى التي يمكن للمؤسسة أن تساهم في تقديمها المساعدة ويد العون لحلحلتها، كإنشاء معهد النفط ببنغازي، والمساهمة في تمويل مقترح منظمة الصحة العالمية المقدم للمؤسسة الوطنية للنفط بشأن توفير الأدوية والعلاج لشريحة الاطفال من مرضى الأورام.

وتم أيضاً مناقشة إعادة تشغيل مصنع أسفلت بنغازي بالسرعة الممكنة لحاجة المدينة الماسة لهذه المادة الحيوية لصيانة وتعبيد وإنشاء طرق جديدة.