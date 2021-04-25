وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة جراء حادث سير مروع على طريق المطار في طرابلس

توفي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وأصيب آخر في حادث سير مروع وقع صباح اليوم الأحد، بطريق المطار في العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنته مديرية الأمن عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونقلت المديرية عن ضابط التحقيق بقسم مرور أبوسليم رئيس عرفاء، رحيل بركة، أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة من قبل سائق مركبة نوع «تويوتا كامري» كان يسير في اتجاه الجسر الحديدي على طريق المطار «بسرعة جنونية».

وأوضح بركة أنه بسبب السرعة الزائدة لم يستطيع سائق السيارة التحكم بها ما أدى إلى دخول في الاتجاه المعاكس واصطدامه بمركبة نوع «نيسان».

وكررت مديرية أمن طرابلس دعوتها كافة المواطنين إلى ضرورة عدم التهور وتجنب السرعة الزائدة أثناء القيادة، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع قواعد المرور وأنظمته والتقيد بالإشارات الضوئية ولوحات الطريق الارشادية والتحذيرية.

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